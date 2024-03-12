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İstanbul'da sabah trafiği! İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 08:37
Son dakika haberleri… Megakentte trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 50 seviyesine kadar çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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