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İstanbul'da sabah trafiği! Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 09:22
İstanbul'da haftanın ikinci gününde trafik yoğunluğu nasıl? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. İşte trafik yoğunluk haritasında son durum...

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