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İstanbul’da sabah trafiği! Hangi bölgelerde yoğunluk var?

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 08:34
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 53 seviyesinde. Yoğunluk yaşanan yerler hangi bölgeler? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı. İşte İstanbul'da yol durumu haritası...

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