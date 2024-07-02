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İstanbul'da sabah trafiği! Haliç Köprüsü'nde yenileme çalışması

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 08:49
Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti, asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. 3 temmuzda başlayacak çalışmanın, 5 gün sürmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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