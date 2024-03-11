İstanbul'da sabah trafiği! Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu var mı?

Son dakika haberleri... Haftanın ilk iş günü ve Ramazan'ın ilk haftasında megakette trafik yoğunluk var mı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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