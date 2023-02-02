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İstanbul'da sabah trafiği! Deniz ulaşımına lodos engeli

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 08:23
Güncelleme:02.02.2023 08:24
İstanbul'da manzara değişmiyor, trafik çilesi bitmiyor. Megakentte trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 49. Öte yandan şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi.  A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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