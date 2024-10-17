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İstanbul'da sabah trafiği

İstanbul'da sabah trafiği

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 08:59
İstanbul'da trafik yoğunluğu var mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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