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İstanbul'da sabah trafiği

İstanbul'da sabah trafiği

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 09:07
İstanbul'da trafik yoğunluğu var mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç son durumu aktardı.
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