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İstanbul'da sabah trafiği

İstanbul'da sabah trafiği

Kübra Kılıç
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Giriş: 26.09.2024 08:42
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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