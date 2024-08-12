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İstanbul'da sabah trafiği

İstanbul'da sabah trafiği

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 09:29
Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum ne? Megakent yeni güne nasıl başladı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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