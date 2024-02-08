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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 08.02.2024 08:54
İstanbul trafiğinde son durum ne? Hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son durumu aktardı.
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İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
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