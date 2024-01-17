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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 17.01.2024 09:08
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Megakentte trafik yoğunluğu var mı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu aktardı.
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İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
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