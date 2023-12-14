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İstanbul'da sabah trafiği

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 09:07
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Megakentte trafik yoğunluğu yüzde kaç seviyesinde? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları aktardı.

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İstanbul’da sabah trafiği
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