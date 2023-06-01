İstanbul’da sabah trafiği

İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde trafik yoğunluğu var? Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zayrek aktardı.

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