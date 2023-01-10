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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 10.01.2023 09:08
Son dakika haberi... Megakent haftanın ikinci gününe de trafik yoğunluğuyla başladı. Hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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