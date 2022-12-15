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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 15.12.2022 08:44
Son dakika haberi... İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

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İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
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