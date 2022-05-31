31 Mayıs 2022, Salı
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İstanbul'da Saadet Polat'ın feci sonu! Mahalleli tüyler ürperten olayı anlattı
Son dakika haberine göre: 55 yaşındaki Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Mahalleli, Polat ile eşinin gün boyu tartıştığını, oğullarının ise 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' diye bağırdığını iddia etti.