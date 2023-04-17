17 Nisan 2023, Pazartesi
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İstanbul’da rezidansta sır olay: 14 yaşındaki Elif Naz feci şekilde can verdi
Esrarengiz olay dün İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki Elif Naz S. 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.