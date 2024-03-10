İstanbul’da Ramazan hazırlığı

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu gece ilk teravih ve ilk sahur, yarın ilk iftar yapılacak. Çarşı pazarda alışveriş yoğunluğu ise devam ediyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek son durumu aktardı.

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