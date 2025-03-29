İstanbul’da Ramazan ayının son teravih namazı kılındı

İstanbul’da vatandaşlar Ramazan ayının son teravih namazı için camileri doldurdu. Merkezefendi Camii’ye akın eden vatandaşlar, yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. Teravih namazı için camiye gelen Doğan Soytürk isimli vatandaş, "Çok şükür Rabbim bize bugünleri gösterdi. Allah’ım binlerce şükürler olsun. Bugün son teravi namazımızı kılmaya geldik. Rabbim seneye de inşallah nasip eder. İnşallah seneye görüşmek üzere, çok şükür Allah'a, oruç tuttuk namazlarımızı kıldık" dedi.

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