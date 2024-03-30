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İstanbul’da pratisyen diş hekiminin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 30.03.2024 15:48
Güncelleme:30.03.2024 15:48
Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda gireceği sapağı kaçıran otomobil sürücüsü bariyerlere sert bir şekilde çarptıktan sonra bir başka araçla çarpışarak durabildi. Kaza sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ise yakınlarını yasa boğdu.
Diş hekiminin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Diş hekiminin hayatını kaybettiği kaza kamerada
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