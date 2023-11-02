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İstanbul'da PKK operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

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Giriş: 02.11.2023 10:10
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinin 11’inin yakalandığı bildirildi. Zanlılara, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiği belirtildi.
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