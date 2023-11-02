02 Kasım 2023, Perşembe
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İstanbul'da PKK operasyonu! Çok sayıda adrese baskın
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinin 11’inin yakalandığı bildirildi. Zanlılara, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiği belirtildi.