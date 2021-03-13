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İstanbul'da piknikçiler Belgrad Ormanlarına akın etti

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Giriş: 13.03.2021 21:55
Güncelleme:13.03.2021 21:55
İstanbul'da koronavirüs kısıtlaması sonrası ikinci cumartesi günü yaşandı. 3,5 aydır cumartesi günleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. İstanbullular kısıtlamasız cumartesi ve güzel havayı fırsat bilip ormanlık alanları tercih etti. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer piknikçilerin tercih ettiği Belgrad Ormanlarındaki son durumu yerinden görüntüledi. Peki vatandaşlar tedbirlere uyuyor mu? İşte yanıtı...
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İstanbul'da piknikçiler Belgrad Ormanlarına akın etti
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