İstanbul’da pes dedirten olay! Otomobil almak istedi hayatının şokunu yaşadı

İstanbul’da yaşayan Mustafa Çıldır adlı kişi bir internet sitesinde gördüğü ve satıcının 150 bin kilometrede olduğunu belirttiği otomobili 187 bin TL ödeyerek satın aldı. Satın aldığı sırada satıcıya güvenip otomobili kilometre testine sokmadı. Araç arıza verince adam hayatının şokunu yaşadı.