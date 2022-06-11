11 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da pes dedirten olay! Otomobil almak istedi hayatının şokunu yaşadı
İstanbul’da yaşayan Mustafa Çıldır adlı kişi bir internet sitesinde gördüğü ve satıcının 150 bin kilometrede olduğunu belirttiği otomobili 187 bin TL ödeyerek satın aldı. Satın aldığı sırada satıcıya güvenip otomobili kilometre testine sokmadı. Araç arıza verince adam hayatının şokunu yaşadı.