İstanbul’da pes dedirten olay! Dilencilerin yeni numarası | Ekmeklerin arasından 2 bin 400 TL çıktı

İstanbul’da çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Dilencinin yeni numarası ise şoke etti. Hurda ve plastik topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti.