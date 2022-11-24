İstanbul’da pencereden nacaklı tehdit! Eski sevgilisinin peşini bırakmadı aileye kabus oldu

İstanbul’da, 5 yıl önce annesi vermeyince evlenemedikleri eski kız arkadaşının peşini bırakmayan şahıs, iddiaya göre ailenin kabusu oldu. Pencereden nacakla eski kız arkadaşını tehdit ettiği cep telefonu kamerasına yansıyan Haşim K. gözaltına alındı.