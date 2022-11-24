24 Kasım 2022, Perşembe
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İstanbul’da pencereden nacaklı tehdit! Eski sevgilisinin peşini bırakmadı aileye kabus oldu
İstanbul’da, 5 yıl önce annesi vermeyince evlenemedikleri eski kız arkadaşının peşini bırakmayan şahıs, iddiaya göre ailenin kabusu oldu. Pencereden nacakla eski kız arkadaşını tehdit ettiği cep telefonu kamerasına yansıyan Haşim K. gözaltına alındı.