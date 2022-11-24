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İstanbul’da pencereden nacaklı tehdit! Eski sevgilisinin peşini bırakmadı aileye kabus oldu

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Giriş: 24.11.2022 12:13
İstanbul’da, 5 yıl önce annesi vermeyince evlenemedikleri eski kız arkadaşının peşini bırakmayan şahıs, iddiaya göre ailenin kabusu oldu. Pencereden nacakla eski kız arkadaşını tehdit ettiği cep telefonu kamerasına yansıyan Haşim K. gözaltına alındı.
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