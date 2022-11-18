18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da pazarda dehşet! Alışverişe gelmişti silahlı kavgada yaralandı

İstanbul’da pazarda dehşet! Alışverişe gelmişti silahlı kavgada yaralandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2022 10:49
İstanbul’da iki pazarcı esnafı arasında tartışma çıktı. Bir pazarcı silahla sağa sola ateş açarak dehşet saçtı. Husumetlisini silahla vuran kişi, pazara gelen bir kadını da silahla kolundan yaraladı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Sağlık personeli alınacak
Sağlık personeli alınacak
Evli çiftin kavgasına aileler dahil olunca...
Evli çiftin kavgasına aileler dahil olunca...
Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim
Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Dev pitonun içinden çıkan dehşete düşürdü
Dev pitonun içinden çıkan dehşete düşürdü
2002 yılında neler oldu?
2002 yılında neler oldu?
Asgari ücrette en güçlü senaryo
Asgari ücrette en güçlü senaryo
Diyarbakır’da gurur tablosu!
Diyarbakır’da gurur tablosu!
Pazarda silahlı kavga!
Pazarda silahlı kavga!
Ölüme yolculuk kamerada
Ölüme yolculuk kamerada
Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi
Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi
Kars yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
Kars yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
Daha Fazla Video Göster