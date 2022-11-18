İstanbul’da pazarda dehşet! Alışverişe gelmişti silahlı kavgada yaralandı

İstanbul’da iki pazarcı esnafı arasında tartışma çıktı. Bir pazarcı silahla sağa sola ateş açarak dehşet saçtı. Husumetlisini silahla vuran kişi, pazara gelen bir kadını da silahla kolundan yaraladı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.