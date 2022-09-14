14 Eylül 2022, Çarşamba
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İstanbul’da park yeri kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul’da park yeri sebebiyle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Ailelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.