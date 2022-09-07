İstanbul’da park yeri kavgası! Bıçakla tehdit etti kendi bacağına sapladı

İstanbul’da park yeri sebebiyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Her iki tarafın arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflardan biri mahalle bakkalından aldığı bıçağı rastgele savurarak çevresindekileri önce tehdit etti sonra bıçağı kendi bacağına sapladı.