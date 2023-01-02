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İstanbul’da park kavgası! Otomobille çarpıp sürükledi

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Giriş: 02.01.2023 13:03
Güncelleme:02.01.2023 13:03
İstanbul’da bir kişi otomobil parketme yüzünden çıkan tatışmada, kavga ettiği site sakinine otomobiliyle çarparak, kaputta sürükledi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul’da park kavgası!
İstanbul’da park kavgası!
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