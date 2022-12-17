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İstanbul’da özel hastanede skandal! Hasta yakını doktordan şüphelendi | Başhekim “Ben bu adamı tanımıyorum” dedi

İHA
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Giriş: 17.12.2022 10:55
İstanbul’da özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorunun hareketlerinden şüphelendi. Başhekim, doktor için "Ben bu adamı tanımıyorum" dedi. İşte akılalmaz olayın detayları...
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