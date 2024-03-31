31 Mart 2024, Pazar
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İstanbul'da oy verme işlemi başladı! Türkiye yerel seçimde sandık başında
İstanbul'da büyükşehir, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler erken saatlerde okullara gelerek oy kullanmaya başladı. Kentte bu seçimde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.