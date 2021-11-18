İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

İstanbul’un Fatih ilçesinde, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden verdiği araç, geri geri hareket ederek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'i sürükledi. Dehmen'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Otoparkı işletmesinden şikayetçi olan genç doktor, "Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı" dedi.

Olay, 23 Ekim Salı günü saat 19.00 sularında Fatih ilçesinin Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde, özel bir işletmeye ait otoparkta yaşandı. Şişli Etfal Hastanesi asistan doktorların olan Selen Dehmen (31) annesine misafirliğe geldiğinde aracını otoparka bıraktı.

EL FRENİNİ ÇEKMEDEN BIRAKTI

Selen Dehmen 6 yaşındaki kızıyla birlikte bir süre sonra Kağıthane'deki evine gitmek üzere annesinin evinden çıkarak otoparka geldi. Dehmen'in iddiasına göre, otopark görevlisi otomobili teslim etmek üzere getirerek, çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı. Kadın sürücü, binmek üzere ayağını içine atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti.

KIZININ ÖNÜNDE SÜRÜKLENDİ

Kadın, henüz otomobile binmeyen 6 yaşındaki kızının gözü önünde sürüklenerek yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OMZU KIRILDI

Kırılan omzu sarılan, karnı ve bacaklarındaki yaralar tedavi edilen Dehman, bir gün sonra taburcu edildi. Doktor Selen Dehmen'in otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"ARACA BACAĞIMI ATTIĞIMDA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE KAYDI"

Başından geçenleri anlatan Doktor Selen Dehmen, "Aracımı almak için otoparka gittim, yanımda 6 yaşında kızım da vardı. Otopark görevlisi bana 'içeride çok sayıda kiriş var. Rampa dik, aracı ben çıkartayım' dedi. Ben de 'peki' dedim. Ancak, araç düzlüğe gelmeden bana vermeye çalıştı. Ben de birkaç kez aracı düz noktaya çıkarmasını söyledim. Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum" dedi.

"TERS TAKLA ATARAK YOKUŞ BOYUNCA KÜÇÜCÜK YERDE YUVARLANDIM"

Dehmen konuşmasının devamında, "Sıcak bir şekilde kafamdan kanlar akmaya başladı. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı. Ve ben ters takla atarak, yokuş boyunca küçücük yerde, yuvarlandım. Sonrasında yokuş bitince araba yavaşladı ve ben de kendimi kurtardım. Sonrasında 112 acil yardımla hastaneye gittik. Yapılan tetkiklerde çok şükür kürek kemiğim de kırık, sağ omzumda yırtıklar dışında çok hayati bir şey bulunamadı. Çok çok ucuz atlattım. Ancak, hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı. Gece kabuslar görmeye başladık. Arabalardan korkar olduk. Bir aydır çalışamıyorum, asistanlığım uzadı, maaşım düştü raporlu olduğum için. Ben bu kadar mağduriyet yaşarken, karşı tarafın hiçbir şey olmamış gibi davranması ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyet göstermesi psikolojimi bozuyor. Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Lütfen, bu otoparklardaki işleyişsizliklere göz yumulmasın" şeklinde konuştu.



O ANLAR KAMERADA



Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kadın kızı ile birlikte bir süre kaldırımda bekliyor. Otomobilin getirilmesiyle kadın, şoför koltuğuna yöneliyor. Otomobil, bir anda geri doğru harekete geçiyor. Olanlar karşısında küçük kızın otoparka doğru koştuğu görülüyor.