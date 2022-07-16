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İstanbul’da otomobiline çarpıp kaçan aracı kilometrelerce kovaladı!

DHA
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Giriş: 16.07.2022 11:47
İstanbul’da otoyolda seyir halinde olan anne ve kızının bulunduğu otomobile çarpan araç sürücüsü kaçtı. Anne otomobiliyle kaçan aracın peşine düşerken, kızı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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