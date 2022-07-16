16 Temmuz 2022, Cumartesi
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İstanbul’da otomobiline çarpıp kaçan aracı kilometrelerce kovaladı!
İstanbul’da otoyolda seyir halinde olan anne ve kızının bulunduğu otomobile çarpan araç sürücüsü kaçtı. Anne otomobiliyle kaçan aracın peşine düşerken, kızı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.