27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada

İstanbul'da otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2020 17:26
Güncelleme:27.12.2020 17:31
Tuzla'da hızla giden otomobil, kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla atarak Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin bahçesine düştü. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzla Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 21.45 sularında meydana geldi. E.U. yönetimindeki otomobil, süratli bir şekilde girdiği virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarında bulunan tabelalara çarptı.

Daha sonra savrularak takla atan araç Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin bahçesine düştü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Takla atıp uçtu
Takla atıp uçtu
Kadın turist gazeteciye saldırdı
Kadın turist gazeteciye saldırdı
Türk bayrağını yere atan şüpheli...
Türk bayrağını yere atan şüpheli...
Maske için uyaran polise saldırdı!
Maske için uyaran polise saldırdı!
Depremde panik yaptı pencereden böyle atladı
Depremde panik yaptı pencereden böyle atladı
Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı
Kıskandığı kocasını oklavayla dövüp sokağa attı
'Etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!
'Etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler!
Sıra dışı yöntem! Lav silahıyla...
Sıra dışı yöntem! Lav silahıyla...
Ölmek üzere olan 3 yunus kurtarıldı
Ölmek üzere olan 3 yunus kurtarıldı
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları A Haber'de açıkladı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları A Haber'de açıkladı
Elazığ Valisi Yırık A Haber'de açıkladı
Elazığ Valisi Yırık A Haber'de açıkladı
Daha Fazla Video Göster