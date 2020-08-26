İstanbul'da otobüsteki kadını tokatlayan zanlı yakalandı! İfadesi 'pes' dedirtti

İstanbul Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi yanındaki kadına önce hakaret etti, ardından darp etti. Tepki çeken görüntülerin ardından kimliği tespit edilen adam yakalandı. Peki o adam kimdi? İşin perde arkası neydi? İşte 'özrü kabahatinden büyük' dedirten o olayın detayları...

Yanındaki kadına hem hakaret yağdırdı hem de tokat attı. Hiç kimse yaşanan şiddete müdahale etmedi.

Kadına şiddet görüntüleri, İstanbul Arnavutköy'de Mescid-i Selam - Karaburun hattında sefer yapan otobüste kayda geçti.

Maske takmadan otobüse binen kişi önce çevredekiler tarafından uyarıldı. Ardından ise henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki kadınla tartışmaya başladı.

Hakaret yağdıran adam bir anda kadına tokat attı.

Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

Otobüs kalabalık olmasına rağmen hiç kimse olaya müdahale etmedi.

KİMLİĞİ BELİRLENEN ZANLI YAKALANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Ekipler kısa sürede kimliğini tespit ettikleri adamı yakaladı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Adamın ifadesinde yanında bulunan kadının nişanlısı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.