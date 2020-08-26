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İstanbul'da otobüsteki kadını tokatlayan zanlı yakalandı! İfadesi 'pes' dedirtti
Yanındaki kadına hem hakaret yağdırdı hem de tokat attı. Hiç kimse yaşanan şiddete müdahale etmedi.
Kadına şiddet görüntüleri, İstanbul Arnavutköy'de Mescid-i Selam - Karaburun hattında sefer yapan otobüste kayda geçti.
Maske takmadan otobüse binen kişi önce çevredekiler tarafından uyarıldı. Ardından ise henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki kadınla tartışmaya başladı.
Hakaret yağdıran adam bir anda kadına tokat attı.
Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
Otobüs kalabalık olmasına rağmen hiç kimse olaya müdahale etmedi.
KİMLİĞİ BELİRLENEN ZANLI YAKALANDI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
Ekipler kısa sürede kimliğini tespit ettikleri adamı yakaladı.
TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Adamın ifadesinde yanında bulunan kadının nişanlısı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.