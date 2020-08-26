26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da otobüsteki kadını tokatlayan zanlı yakalandı! İfadesi 'pes' dedirtti

İstanbul'da otobüsteki kadını tokatlayan zanlı yakalandı! İfadesi 'pes' dedirtti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2020 20:28
Güncelleme:26.08.2020 20:36
İstanbul Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi yanındaki kadına önce hakaret etti, ardından darp etti. Tepki çeken görüntülerin ardından kimliği tespit edilen adam yakalandı. Peki o adam kimdi? İşin perde arkası neydi? İşte 'özrü kabahatinden büyük' dedirten o olayın detayları...

Yanındaki kadına hem hakaret yağdırdı hem de tokat attı. Hiç kimse yaşanan şiddete müdahale etmedi.

Kadına şiddet görüntüleri, İstanbul Arnavutköy'de Mescid-i Selam - Karaburun hattında sefer yapan otobüste kayda geçti.

Maske takmadan otobüse binen kişi önce çevredekiler tarafından uyarıldı. Ardından ise henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki kadınla tartışmaya başladı.

Hakaret yağdıran adam bir anda kadına tokat attı.

İstanbulda otobüste skandal görüntüler! Yanındaki kadına tokat attı OTOBÜSTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER! YANINDAKİ KADINA TOKAT ATTI

Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

Otobüs kalabalık olmasına rağmen hiç kimse olaya müdahale etmedi.

KİMLİĞİ BELİRLENEN ZANLI YAKALANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
Ekipler kısa sürede kimliğini tespit ettikleri adamı yakaladı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Adamın ifadesinde yanında bulunan kadının nişanlısı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Otobüste kadını tokatlayan zanlı yakalandı!
Otobüste kadını tokatlayan zanlı yakalandı!
Sel sonrası Giresun’da son durum ne?
Sel sonrası Giresun’da son durum ne?
İzmir'de çevre felaketi
İzmir'de çevre felaketi
5 parmaklı sebze hayrete düşürdü
5 parmaklı sebze hayrete düşürdü
11. kattan havuza çakıldı
11. kattan havuza çakıldı
Muğla'da serinlemek isteyen domuz denize girdi!
Muğla'da serinlemek isteyen domuz denize girdi!
Bursa Mudanya'da görenlerin içini sızlatan olay! Hepsi öldü
Bursa Mudanya'da görenlerin içini sızlatan olay! Hepsi öldü
Görüntüleri izleyince şoke oldu! Camı kırıp...
Görüntüleri izleyince şoke oldu! Camı kırıp...
O ilimizde bulundu! 5 bin yıllık...
O ilimizde bulundu! 5 bin yıllık...
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Vahşet! Sokak ortasında eşini katletti
Vahşet! Sokak ortasında eşini katletti
Sosyal medya sayesinde keşfedildi
Sosyal medya sayesinde keşfedildi
Daha Fazla Video Göster