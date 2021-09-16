İstanbul'da otobüsler neden arızalanıyor? İETT otobüsleri neden yolda bırakıyor? Otobüslerdeki sorun ne?

İstanbul'daki İETT otobüsleri sık sık yaşadığı arızalarla gündemde. Peki bu otobüslerde neden sürekli sorun yaşanıyor? İETT otobüslerinde meydana gelen arızanın nedeni bakımsızlık mı? Yedek parça sorunu mu var? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Büyükşehir Ulaşım Park Genel Müdürü Murat Sağlam, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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