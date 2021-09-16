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İstanbul'da otobüsler neden arızalanıyor? İETT otobüsleri neden yolda bırakıyor? Otobüslerdeki sorun ne?

A Haber
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Giriş: 16.09.2021 14:39
İstanbul'daki İETT otobüsleri sık sık yaşadığı arızalarla gündemde. Peki bu otobüslerde neden sürekli sorun yaşanıyor? İETT otobüslerinde meydana gelen arızanın nedeni bakımsızlık mı? Yedek parça sorunu mu var? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Büyükşehir Ulaşım Park Genel Müdürü Murat Sağlam, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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