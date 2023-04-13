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İstanbul’da otelde sır olay! Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı ölü bulundu

DHA
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Giriş: 13.04.2023 12:47
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı 19 yaşındaki Julia Ituma Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin incelemesi sürüyor. İşte kan donduran olayın detayları...
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