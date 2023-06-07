İstanbul’da ortalık savaş alanına döndü! Taşlı sopalı kavga kamerada

İstanbul’da dün bir binanın inşaatında çalışan işçiler çalışmalar sırasında bitişikteki başka bir binaya zarar verdi. Bina sakinleri ile işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sapan, sopa ve keserin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.