21 Haziran 2022, Salı
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İstanbul’da ortalığı savaş alanına döndürdüler! Ev sahibi ile kiracısı birbirine girdi! İki aile sopalı, yumruklu kavgaya tutuştu
İstanbul’da ev sahibiyle kiracısı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki aile sopa ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.