İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada

Kağıthane’de iki grup arasında çıkan “yan baktın” kavgasında 24 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı. Kavga ettiği şahıslardan kurtulmak için can havliyle koşarak kaçmaya çalışan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldığı 3 saldırgandan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Kardeşinin yardım isteği üzerine S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba, olay yerine gelerek duruma müdahale etmek istedi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Zeyit Hüseyin Akbaba, M.G. tarafından kalbinin altından bıçaklanarak yaralandı. Daha sonra ayağa kalkan Zeyit Hüseyin Akbaba, kavga ettikleri şahıslardan kurtulmak için kaçmaya başladı. Karşı taraftaki şahıslar yaralı Zeyit Hüseyin Akbaba’yı kovaladı, hatta çelme takarak yere düşürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kendisini kovalayan saldırganların elinden kurtulan Zeyit Hüseyin Akbaba, şahıslardan kurtulması sonucu çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeyit Hüseyin Akbaba, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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