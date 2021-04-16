İstanbul'da Ömerli Barajı'nın içine dikenli tel çekildi, bölgede bulunan canlılar zarar gördü

İBB'ye bağlı İSKİ'nin Ömerli Barajı'nda geçen yıl yaptığı çalışmalar barajdaki canlılara büyük zarar verdi. Barajın içine 3 metreyi bulan dikenli tel çekilmesi sonucu barajda bulunan balıklar ve çevredeki karabatak, ördek, pelikan gibi hayvanlar tellere takılarak ölüyor.