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İstanbul'da Ömerli Barajı'nın içine dikenli tel çekildi, bölgede bulunan canlılar zarar gördü

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Giriş: 16.04.2021 10:45
Güncelleme:16.04.2021 10:59
İBB'ye bağlı İSKİ'nin Ömerli Barajı'nda geçen yıl yaptığı çalışmalar barajdaki canlılara büyük zarar verdi. Barajın içine 3 metreyi bulan dikenli tel çekilmesi sonucu barajda bulunan balıklar ve çevredeki karabatak, ördek, pelikan gibi hayvanlar tellere takılarak ölüyor.
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