20 Aralık 2023, Çarşamba
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İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Kağıthane’de park halindeki kamyonetten yolu göremeyen bir kişi, karşıya geçmek isterken süratle gelen otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olaya tanık olan bir motosiklet sürücüsü ise kıl payı kurtulan kişiye dikkatli olmasını söyledikten sonra ters şeritte ilerlemeye devam etti. Yaşananlar kameraya yansıdı.