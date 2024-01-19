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İstanbul'da okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

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Giriş: 19.01.2024 09:05
İstanbul Sultangazi'de bulunan bir okulda elektrik panosunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Okul hızla boşaltılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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