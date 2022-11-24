24 Kasım 2022, Perşembe
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İstanbul’da okulda korkunç ölüm! İşte müdür için istenen ceza
İstanbul’da 2 yıl önce bir ilkokulun bahçesinde, manevra yapmaya çalışan servis aracı 8 yaşındaki Eylül Mizaoğlu'nu ezdi.Hastaneye kaldırılan 2. sınıf öğrencisi Mirzaoğlu'nun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği olayda kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürü Umur B. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Umur B.'nin 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.