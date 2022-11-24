İstanbul’da okulda korkunç ölüm! İşte müdür için istenen ceza

İstanbul’da 2 yıl önce bir ilkokulun bahçesinde, manevra yapmaya çalışan servis aracı 8 yaşındaki Eylül Mizaoğlu'nu ezdi.Hastaneye kaldırılan 2. sınıf öğrencisi Mirzaoğlu'nun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği olayda kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürü Umur B. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Umur B.'nin 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.