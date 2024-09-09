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İstanbul'da okul trafiği! İşte son durum

İstanbul'da okul trafiği! İşte son durum

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 09:21
Güncelleme:09.09.2024 09:22
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ trafikteki son durumu aktardı.
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