İstanbul’da öfkeli koca dehşeti kamerada: Evliyken aldatıldığını öğrenince kurşun yağdırdı

İstanbul Tarabya’da eşi tarafından 5 sene boyunca evli bir adamla aldatıldığını boşandıktan sonra öğrenen şahıs, önce sorun yaşadığı bir kıraathanenin önünde, ardından da evinin önünde silahla havaya ateş açtı. Tabancasıyla iki şarjör boşaltan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, yaşananlar kameralara yansıdı.