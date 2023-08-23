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İstanbul'da ofis doluluğunda rekor

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Giriş: 23.08.2023 16:46
İstanbul'da ofis doluluğunda son 10 yılın en yüksek oranına ulaşıldı. A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek konuğu aktardı.
İstanbul’da ofis doluluğunda rekor
İstanbul'da ofis doluluğunda rekor
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