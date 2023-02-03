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İstanbul’da not kağıtlarına yazılan dehşet! Caninin adını verip yaşadığı vahşeti anlattı

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Giriş: 03.02.2023 17:17
İstanbul’da pencereden atlayan 36 yaşındaki Emine Özdemir yoğun bakımda tedavi görürken evden çıkan not kağıtları yaşadığı dehşeti ortaya çıkardı. Özdemir, "Başıma bir şey gelmesi durumunda sorumlusu Muhammed Özdemir'dir. En ufak bir şey olduğunda beni hemen dövüyor. Yanına gelmeseydim bana kezzap atacağını söyledi. 2 ay önce 60 tane ilaç içtim" diyerek kağıda döktüğü öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları...
İstanbul’da not kağıtlarına yazılan dehşet!
İstanbul’da not kağıtlarına yazılan dehşet!
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