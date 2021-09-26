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İstanbul'da nefes kesen operasyon!

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Giriş: 26.09.2021 11:00
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin otomobilinin bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş vaziyette 101 bin adet extacy hap ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Avcı'nın da katıldığı uyuşturucu operasyonu kameraya yansıdı.
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